Россияне призвали Соловьева не унижаться, а уйти с российского ТВ

56 процентов россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что телеведущему Владимиру Соловьеву не стоит продолжать работать на российском ТВ после сбора подписей на сайте change.org с требованием людей его уволить. Об этом свидетельствуют результаты исследования.
«Это будет слишком унизительно с его стороны», — подчеркнули они.
35 процентов респондентов придерживаются иного мнения. Они заявили о том, что в стране есть и те, кто ценит работу Соловьева.
9 процентов россиян ответили, что они не следят за эфирами с его участием.
Всего в опросе приняли участие 9690 человек.
Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства. Опубликованное на Change.org обращение на итальянском языке сделал православный священник-эмигрант отец Сергий.
Он призвал итальянцев «не дать российскому " [министру пропаганды Третьего рейха Йозефу] Геббельсу" итальянское гражданство». В тексте петиции говорится о том, что Соловьев, «на деньги, полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом с озером Комо и хочет устроить свою жизнь там».
«Мы просим вас помочь, чтобы этот пропагандист потерял возможность приезжать в вашу страну и сеять хаос в вашем обществе», — подчеркнул отец Сергий. По его словам, ведущего необходимо внести в «список Магнитского», подразумевающий санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека, и запретить ему въезд в ЕС и США. Обращение адресовано в том числе властям провинции Комо.