Россияне призвали Соловьева не унижаться, а уйти с российского ТВ

«Это будет слишком унизительно с его стороны», — подчеркнули они.

35 процентов респондентов придерживаются иного мнения. Они заявили о том, что в стране есть и те, кто ценит работу Соловьева.

9 процентов россиян ответили, что они не следят за эфирами с его участием.

Всего в опросе приняли участие 9690 человек.

Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства. Опубликованное на Change.org обращение на итальянском языке сделал православный священник-эмигрант отец Сергий.

Он призвал итальянцев «не дать российскому " [министру пропаганды Третьего рейха Йозефу] Геббельсу" итальянское гражданство». В тексте петиции говорится о том, что Соловьев, «на деньги, полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом с озером Комо и хочет устроить свою жизнь там».