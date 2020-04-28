«Она еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму

Популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава призналась, что с детства мечтала танцевать на сцене, но у нее смещены диски в позвоночнике. Вдобавок к этому недавно артистка получила травму на шоу «Танцы со звездами». Об этом пишет StarHit.
Травму она получила во время подготовки к передаче. По словам партнера Варнавы Дениса Тагинцева, она просто поскользнулась на ровном месте и получила растяжение связок. Несмотря на боль, Екатерина решила выйти на паркет и исполнить заготовленный номер.
«У Кати серьезная травма. Она еле движется, обколота лекарствами, и через все тело у нее ленты», – объяснил ведущий шоу Андрей Малахов.
Партнер по номеру переживал за Екатерину, ведь при такой травме нужно несколько недель ходить в гипсе. Но был найден специалист, который помог без гипса, а Варнава смогла выступить.
Жюри проекта было растрогано такой храбростью и самоотдачей Екатерины.