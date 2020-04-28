«Она еле движется, обколота лекарствами»: Екатерина Варнава получила травму

Популярная юмористка и телеведущая Екатерина Варнава призналась, что с детства мечтала танцевать на сцене, но у нее смещены диски в позвоночнике. Вдобавок к этому недавно артистка получила травму на шоу «Танцы со звездами». Об этом пишет StarHit.