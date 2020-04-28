Снова вместе: Тимати и Алекса воссоединились спустя годы (ВИДЕО)

Алекса видела Тимати своим мужем. Однако после окончания проекта их любовь закончилась. Говорили, что родители молодой артистки были недовольны будущим зятем. Как бы там ни было, но разрыв был очень болезненным. Лишь спустя годы Алекса смогла общаться с Тимати как с другом. И вот по прошествии времени пара снова вместе. Мы видим исполнителей вместе в новом клипе Тимати «С чистого листа». «Посмотрите до конца и напишите — как вам? Еще раз спасибо всей команде за возможность воплотить идею и переместится в другую, казалось бы, для меня реальность. Такие эксперименты очень приземляют... Никто из нас не должен зарекаться, ведь в жизни возможно все», - говорит Black star о своей новой работе. В клипе рэпер выступает не как мажор, а как обычный парень, который пытается вернуть к себе былую популярность. В качестве наставника выступает знаменитый исполнитель Григорий Лепс. За пару дней видео собрало несколько десятков тысяч просмотров, пишет 7d.org.ua.