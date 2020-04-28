Тельцам важно беречь себя, а Водолеям – отказаться от покупок: гороскоп на 28 апреля

Отношения со старшими родственниками стремительно портятся, возвращаются старые проблемы, вам снова и снова напоминают о давным-давно исправленных ошибках. Наберитесь терпения – в этой ситуации вы можете только ждать: благоприятный момент для изменения ситуации к лучшему скоро наступит.

Дева

Очень сложный день, противоречивый и беспокойный. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, вы можете одержать безусловную победу над конкурентами, подняться по карьерной лестнице. Однако рассчитывать на поддержку руководства и влиятельных особ не приходится, все актуальные вопросы нужно решать самостоятельно. Финансовые трудности могут оказаться весьма значительными, особенно крупные расходы предстоят семейным Девам.

Новое романтическое увлечение заставит вас всерьез задуматься о переменах в жизни, однако ранее данные обязательства помешают немедленно реализовать столь привлекательные идеи. Стоит смириться с тем, что получение желаемого не всегда возможно, однако навсегда забывать о планах, которые вам по душе, нет причин.

Весы

Пришло время учиться новому, расширять свой кругозор и перенимать опыт старших коллег. Вас ждут новые дела и обязанности, требующие обширных знаний, использования разнообразной информации. Ошибки не исключены. Наиболее серьезные промахи могут допустить те, кто излишне самоуверен, склонен пренебрегать советами и нарушать традиции, полагаясь на собственную интуицию и гениальность.

Чрезвычайно важно проявлять осторожность в делах, касающихся финансов. Сокращайте расходы, откажитесь от незапланированных дорогостоящих поездок, забудьте об азартных играх – вы рискуете потерять значительную сумму. Старшие родственники не скупятся на советы и критику, а вот от любимого человека вы сможете получить безграничную моральную поддержку, в которой так нуждаетесь.

Скорпион

Удачный день для тех, кто не стремится нарушить все существующие традиции разом и перевернуть мир с ног на голову. Здравый смысл и умение действовать в соответствии с заранее составленным планом позволят добиться впечатляющих успехов. Этот день подходит для деловых переговоров, встреч с представителями государственных инстанций, заключения договоров. Появится также возможность сделать очень выгодные покупки.

Активное участие в общественной и светской жизни гарантирует вам массу приятных знакомств. Романтические увлечения тоже не заставят себя ждать, так что с эмоциональной точки зрения день обещает быть очень насыщенным. От поездок стоит воздержаться – они окажутся слишком утомительными и будут представлять определенную угрозу для здоровья.

Стрелец

Влияние благоприятных тенденций очень сильно. У вас есть шанс добиться значительных успехов в работе. Для этого придется выполнить ранее взятые на себя обязательства, а также несколько изменить отношения с коллегами. Впрочем, развитая интуиция подскажет вам, как следует действовать, чтобы быстро преодолеть трудности. Хороша финансовая картина, вы распоряжаетесь деньгами весьма мудро; постарайтесь сократить расходы, связанные с далекими поездками, и не покупайте слишком экстравагантных вещей.