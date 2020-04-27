«ВКонтакте» отменила ежегодный фестиваль VK Fest в Петербурге

По их словам, из-за пандемии коронавируса сложилась опасная ситуация, из-за которой посещать массовые мероприятия летом может быть опасно. В связи с этим организаторы не хотят рисковать здоровьем посетителей.

«ВКонтакте» отменила ежегодный фестиваль VK Fest

VK Fest перенесли на 2021 год, он состоит 24 и 25 июля в парке 300-летия Петербурга. Все билеты, которые были куплены, останутся действительными, но при желании их можно сдать. «Обнимаем вас и готовим онлайн-фестиваль. Выше нос: в 2021 году будем лежать на газоне под питерским солнцем, слушать артиста на соседней сцене и вспоминать нынешний период как необычное приключение», - написано на страничке фестиваля в соцсети «Вконтакте».

В 2020 году вместо обычного мероприятия VK Fest проведут в интернете. Онлайн-фестиваль продлится с 15 по 21 мая. Пока что руководство «ВКонтакте» обсуждает подробности проекта и не раскрывает деталей. Доступ к онлайн-мероприятию будет бесплатным для всего сообщества VK Fest.

По данным организаторов фестиваля, в 2019 году мероприятие собрало 95 тыс. человек. На данный момент VK Fest позиционируется как самый популярный open-air в России.