Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

«Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов», — предсказал Мясников. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии. Кроме того, Мясников заметил, что самое опасное место сейчас — больница. По мнению доктора, именно здесь больше всего шансов заразиться коронавирусом.