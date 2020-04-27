Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель Российского информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов», — предсказал Мясников. Он отметил, что ситуация с коронавирусом поможет миру лучше подготовиться к новой эпидемии. Кроме того, Мясников заметил, что самое опасное место сейчас — больница. По мнению доктора, именно здесь больше всего шансов заразиться коронавирусом.
20 апреля Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции.