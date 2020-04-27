Любовь Толкалина возмутила Сеть, скинув на пол трусы и лифчик

Известная актриса 42-летняя Любовь Толкалина показала подписчикам своего Instagram резонансные кадры с нижним бельем.

Звезда решила попробовать себя в качестве фотохудожника и показала снимок, на котором представлены брошенные на пол трусы и лифчик, причем тень падала таким образом, что на снимке можно рассмотреть силуэт женщины. "Что-то мало солнца в ленте. Надо срочно исправить. Ну, и немного жидкости для розжига", - игриво подписала она публикацию.

При этом она попросила хейтеров не обращать внимания на данное фото.

Однако актрису все же раскритиковали. Несмотря на просьбы оставить ее в покое. Разгневанные критики чужой нравственности заявили, что в таком возрасте не подобает показывать нижнее белье, так как это послужит дурным примером для молодежи. Другие вменили Толкалиной в вину, что та публикует фотографии из церкви и в то же время демонстрирует откровенные снимки.

В комментариях фанаты пишут, что этот снимок поймут лишь люди искусства, поскольку в "голове у них распутство".