Выяснилось, сколько денег потеряла оскандалившаяся Тодоренко

Регине Тодоренко неслабо досталось после ее необдуманных слов о жертвах домашнего насилия, которые якобы сами вынуждают мужчин их бить. Ведущая «Орла и решки» за минувшие выходные не только подверглась массовой травле, но и понесла существенные финансовые потери.

На фоне общественного негодования компания PepsiCo приостановила сотрудничество с женой Влада Топалова. Так что теперь Тодоренко больше не будет рекламировать сок J7 — не будет ни роликов на ТВ, ни публикаций в Инстаграме, ни поездок на летние мероприятия бренда. За все эти акции Регине должны были заплатить 19 миллионов рублей (237 500 евро по сегодняшнему курсу), но получила она лишь предоплату за уже проделанную работу, а про остальную сумму может забыть.