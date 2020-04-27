«Эти изгибы незаконны»: Деми Роуз покрасовалась в маленьком черном платье

Модель опубликовала фото, на котором стоит спиной в элегантном вечернем платье черного цвета. И хотя этот цвет имеет свойство сглаживать контуры тела, наряд подает фигуру Роуз во всей красе. Цифры говорят сами за себя. За девять часов снимок собрал 280 тысяч «лайков». Комментарии под ним оставили больше двух тысяч пользователей. Правда, немалую долю из них составили одинокие девушки, превратившие страничку модели в доску объявлений. Но звезда Instagram не возражала.