«Мой свет, мой воздух»: жена Стаса Михайлова трогательно поздравила певца с 51-летием

Сегодня родилось мое счастье, моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов!

— начала свое поздравление Инна Михайлова.

Видео состоит из подборки фотографий разных периодов жизни певца: начиная с детства и заканчивая настоящим временем.

Инна отметила, что ее супруг — хороший муж, отец и сын. И она благодарна ему за каждый совместно прожитый день.

Супруга певца также добавила, что творчество Стаса Михайлова несет в себе добрый посыл и радует слушателей.

Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься!

— добавила Ирина.

Фанаты поспешили поддержать супругу певца и также оставили свои поздравления в ее профиле.

«Супер! С днем рождения, любимый артист! Здоровья вам и вашей прекрасной семье! Храни вас Господь»;

«С днем рождения, дорогой Станислав Владимирович! Здоровья, удач, благополучия»;