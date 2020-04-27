Марата Башарова, избивавшего своих жен, хотят лишить звания заслуженный артист России

Однако до сих пор меня не было этому подтверждения. Теперь жители Татарстана создали петицию, в которой призывают власти лишить Башарова звание заслуженного артиста Татарстана. В петиции говорится, что свою вторую жену Екатерину Архарову актер избил до состояния комы. Какое решение примут российские власти, пойдут ли они на поводу у народа, пока остается неясным, пишет 7d.org.ua.