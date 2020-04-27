У российской модели и итальянского футболиста растет дочь: красота девочки покорила весь мир!

Девочка родилась в 2014 году.

У необычной экзотической пары не мог получиться ребенок с заурядной внешностью,

— комментарий к фото девочки, опубликованному ее матерью на странице в Instagram с 500 тысячами подписчиков.

Малышке дали красивое французское имя Вивьен. По всей видимости, определяющим фактором стала любовь матери к Парижу.

Отец девочки — 36-летний игрок кипрского футбольного клуба AEL Уго Юка. Он вырос в Италии, но по происхождению нигериец. На первый взгляд девочка вся в отца, но, если приглядеться, сквозь её характерную внешность пробиваются черты матери-сибирячки.

В это трудно поверить, но до 16 лет Ксения Белоусова стеснялась своей внешности, считая себя несуразной, неуклюжей и некрасивой девушкой.

С этим категорически была не согласна мать Ксюши, которая видела в дочери огромный потенциал и отвела ее в модельное агентство. Рост, стройное тело и голубые глаза сделали свое дело. Ксюша быстро взобралась по карьерной лестнице, став одной из самых востребованных моделей в США и Европе. Параллельно она стала звездой танцевального шоу в Италии, частью команды Playboy и вскоре подписала контракт с Guess.

С будущим мужем Ксения познакомилась в 2013 году и уже через год родила дочь. Отношения модели и футболиста официально не оформлены, но живут они как семья. Беременность отразилась на внешности модели, и она решила воспользоваться услугами пластического хирурга.

Я кормила Вивьен грудью до 1,5 лет, и моя грудь изменилась. А так как я хотела вернуться на подиум, мне нужно было ее уменьшить. То есть это не каприз, а необходимость!