72-летний Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой

25 апреля, несмотря на карантинный режим, супруги Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт осуществили совместную велопрогулку по городу Брентвуд. Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния.

Для велопоездки 40-летний Крис Пратт надел комфортный спортивный наряд и прикрыл лицо банданой с американским флагом. В то время его жена писательница Кэтрин выбрала лосины, кепку, солнцезащитные очки и белую футболку оверсайз, которая не смогла скрыть ее округлый живот.

К слову, после свадьбы в июне 2019 года молодожены заявляли, что были бы рады "расширить семью как можно скорее". Буквально два месяца назад 72-летний Шварценеггер также признался, что давно хочет внуков, но не собирается давить ни на кого из пятерых детей, включая Кэтрин: "Я знаю, что рано или поздно это произойдет. Они с Крисом решат, когда будут готовы".

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер ФОТО: VALERIE MACON / AFP