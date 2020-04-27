Один из последних выживших в Освенциме узников умер от коронавируса

Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий заболевания COVID-19 на 95-м году жизни.
В годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.
«Вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в "марше смерти". Но сегодня завершился его марш жизни», – написал сын Кички Мишель. Он также сообщил, что смог поговорить с отцом в последний раз по телефону утром 25 апреля.