Пн, 27.04.2020
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Один из последних выживших в Освенциме узников умер от коронавируса

Бельгийские врачи борются за жизнь пациента с Covid-19. Иллюстративный снимок

ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS/Scanpix

Нацисты не смогли лишить жизни этого бельгийца, но это сделал Covid-19, пишет Elu24.

Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий заболевания COVID-19 на 95-м году жизни.

В годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны.

«Вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в "марше смерти". Но сегодня завершился его марш жизни», – написал сын Кички Мишель. Он также сообщил, что смог поговорить с отцом в последний раз по телефону утром 25 апреля.

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