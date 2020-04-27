Видео: смотрите, в какой роскошной усадьбе отдыхает глава МВД Эстонии Март Хельме

- Вы провели здесь три дня. Неужели министру внутренних дел можно в нынешней ситуации взять столько выходных?

- И железо устает. Мы всё время были в невероятном напряжении. Это и принятие дополнительного бюджета, и государственная программа финансовой помощи для попавшего в беду бизнеса.

- Значит ли это, что коронавирус отступает?

- Нет, абсолютно. Каждую пятницу свои прогнозы делают ученые, и это длится уже больше месяца. Во вторник ученые встретятся с кризисной комиссией. На основании этих материалов уже будут приняты следующие решения.

Март Хельме в интервью обвинил журналистов в том, что они мешают властям, в прессе преувеличиваются масштабы происходящего.

- В Эстонии не было повсеместного ограничения на работу, не было запретов на передвижение. Все сравнения Эстонии с Испанией, Италией и Францией, где были такие ограничения, абсолютно неуместны. Многие магазины, салоны красоты были открыты у нас, люди могли гулять на свежем воздухе, спортивные дорожки тоже не закрывали. А СМИ создают впечатление, будто здесь все тотально закрыто, никому нельзя высовываться и полиция сразу дает штрафы. Это не отвечает действительности, такое поведение СМИ безответственно.