«У них все достаточно серьезно»: фото Билана с бойфрендом взорвало Сеть

Пользователи Сети рассказали о личной жизни Димы Билана, который не так давно заявил на публику, что давно состоит в постоянных отношениях, и сейчас у певца «все отлично на личном», и он «счастливый человек».

В результате откровения певица породили бурные обсуждения о том, с кем же он встречается все это время, и, как оказалось, победитель «Евровидения» закрутил роман вовсе не с девушкой, а с молодым человеком по имени Алекс Корс, пишет TopNews.

По некоторым данным, друзья артистка знают о его романе. К тому же парочка периодически появлялась вместе на различных светских мероприятиях в российской столице. ФОТО ЗДЕСЬ!

«Среди узкого круга друзей известно, что ребята вместе уже второй год и у них все достаточно серьезно», – информирует Telegram-канал «Курятник».

Сам Билан крайне редко комментирует слухи о своих отношениях, однако недавно он прокомментировал слухи о женитьбе.

Так, под одним из постов в Instagram он рассказал о том, как переживает самоизоляцию, и одна из поклонниц пожелала ему поскорее обрести личное счастье.

«Хозяйственный – пора жениться», – написала она.

В итоге девушка получила неожиданный ответ от знаменитости.