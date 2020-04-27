«У них все достаточно серьезно»: фото Билана с бойфрендом взорвало Сеть

Сам Дима Билан отреагировал на комментарий о женитьбе.
Пользователи Сети рассказали о личной жизни Димы Билана, который не так давно заявил на публику, что давно состоит в постоянных отношениях, и сейчас у певца «все отлично на личном», и он «счастливый человек».
В результате откровения певица породили бурные обсуждения о том, с кем же он встречается все это время, и, как оказалось, победитель «Евровидения» закрутил роман вовсе не с девушкой, а с молодым человеком по имени Алекс Корс, пишет TopNews.
По некоторым данным, друзья артистка знают о его романе. К тому же парочка периодически появлялась вместе на различных светских мероприятиях в российской столице. ФОТО ЗДЕСЬ!
«Среди узкого круга друзей известно, что ребята вместе уже второй год и у них все достаточно серьезно», – информирует Telegram-канал «Курятник».
Сам Билан крайне редко комментирует слухи о своих отношениях, однако недавно он прокомментировал слухи о женитьбе.
Так, под одним из постов в Instagram он рассказал о том, как переживает самоизоляцию, и одна из поклонниц пожелала ему поскорее обрести личное счастье.
«Хозяйственный – пора жениться», – написала она.
В итоге девушка получила неожиданный ответ от знаменитости.
«Штамп – для меня ничто и формальность! Я все даю и без него! Не переживайте! Все у меня отлично на личном! Я был не собой несколько лет! Два года как заново нашел себя! И в постоянных отношениях уже давно! Не делайте из меня страдальца! Я счастливый человек!» – подчеркнул он, не уточнив подробности отношений.