Чем это они там занимаются? Молодая супруга показала абсолютно голого Александра Цекало

Молодая супруга шоумена и продюсера Александра Цекало, художница Дарина Эрвин, любит провокации. Недавно в своем Instagram она призналась, что не умеет готовить, однако её мужа это не смущает, так как она с лихвой компенсирует этот недостаток в постели.
На этот раз женщина решила удивить публику снимком, на котором красуется ее обнаженный именитый супруг. Александра Цекало нельзя назвать обладателем идеальной фигуры. Но, несмотря на это, он позирует совершенно обнаженным возле картины своей возлюбленной. Видно, что нагота его ничуть не смущает, пишет 7d.org.ua.