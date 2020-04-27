Ей было 44 года: умерла главный редактор «Русского Радио» в Москве Юлия Ларионова

На «Русское Радио» Юлия пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора «Русского Радио».

В течение долгого времени Юлия боролась с онкологическим заболеванием. Все это время она продолжала работать на «Русском Радио» в столице России.

Коллеги, звёзды вспоминают Юлию как высокопрофессионального и невероятно доброго человека. Её уход — большая потеря, как для близких и друзей, так и для всей отечественной музыкальной индустрии. Свои соболезнования родным и коллегам Юлии принесли Иосиф Пригожин, Валерия, Анита Цой, Жасмин, Валерий Сюткин и другие исполнители.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Юлии, — говорит председатель совета директоров «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. — Юля была очень светлым, добрым и жизнерадостным человеком. Несмотря на долгую болезнь, она всегда сохраняла веру в лучшее, делилась ею со всеми нами и до последних дней добросовестно выполняла свою работу».