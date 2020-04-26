Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии

«Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя», — цитирует эксперта агентство « Прайм ».

Чтобы избежать заражения коронавирусом, смартфон необходимо систематически дезинфицировать. В условиях эпидемии высококонтагиозной инфекции это можно делать с помощью салфеток на основе изопропилового спирта. Он убивает микробы и не портит экран.

У частого использования смартфонов и планшетов есть еще несколько вредных последствий. Оно может привести к проблемам со зрением и осанкой, а также к развитию психологической зависимости от гаджетов. Последняя только усугубится в условиях самоизоляции.