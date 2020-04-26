Самые адекватные знаки Зодака

Адекватный человек умеет правильно реагировать на чужие высказывания, придерживается общепринятой модели поведения и не теряет здравый смысл при сложных ситуациях. Каждый сам определяет для себя грань, за которой кончается адекватность и начинается неадекватность.

Звёзды говорят, что представители некоторых знаков отличаются повышенными требованиями к адекватности. Их спокойствие, миролюбивость и нежелание осуждать чужие поступки делают эти знаки Зодиака приятными для общения и совместного проживания.

Тельцы дружелюбны и порядочны. Огромное терпение помогает им не срываться по пустякам и реагировать на все взвешенно. Представители знака стараются не реагировать на чьи-то выходки, выходящие за рамки приличия. Осуждения и цоканье языком тоже не в их стиле. К Тельцам можно обратиться с любой, даже самой наглой просьбой. И даже в такой ситуации они постараются все обратить в шутку.

Раки сентиментальны и ранимы, но на людях не будут показывать свои нежные качества. Представители знака всегда адекватно реагируют на неудобные вопросы и не лезут на рожон.

Их спокойствие и умение принять любую ситуацию помогают иметь много друзей и приятелей, которые с удовольствием пользуются Раками, как жилеткой, выливая на них все свои проблемы и заботы. Поэтому частенько представителям знака необходима полная тишина для расслабления и восстановления душевных сил.

Весам, благодаря своим способностям находить пути примирения даже в самых сложных ситуациях, не страшны никакие конфликты. Любое проявление неадекватности собеседника представители знака могут вовремя остановить и увести тему разговора в другое русло.

Весы тонко чувствуют грань, которую нельзя переходить в общении с людьми. Чтобы не случилось, они всегда поступят по-человечески и не выставят оппонента и его недостатки на всеобщее обозрение.

Стрельцы обладают завидным позитивом и имеют щедрого покровителя. Юпитер во всём помогает представителям знака. Адекватность и стремление к победам позволяют Стрельцам подниматься вверх по карьерной лестнице, при этом не задевая ни чьих интересов и не шагая по головам.

Позитивный характер помогает смотреть на все происходящее с юмором. Никакие проблемы не способны надолго отвлечь Стрельцов от желания собрать всех за уютным и тёплым столом.