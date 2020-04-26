Вс, 26.04.2020
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Парень снял видео с танцами для TikTok, но пришел в ужас, когда пользователи заметили, что у него за спиной

ФОТО: TikTok

По словам блогера, он сейчас пытается понять, что же на самом деле произошло, пишет Лайф.

Тиктокер с ником reubix_cube поделился видео, где показал подписчикам разученный им танец. Парень плясал в гостиной перед камерой, ничего не подозревая, пишет The Sun. Но внимательные зрители заметили на кадрах нечто странное. На лестнице позади блогера на несколько секунд появляется размытая фигура, а потом так же быстро исчезает.

Юзеры поинтересовались у тиктокера, кто ещё принимал участие в съёмке. Однако парень удивился и признался, что был дома один. А потом заметил то, на что указали подписчики, и пришёл в ужас, ведь, по его словам, у него даже нет домашних животных.

Некоторые решили, что блогер притворяется и специально снял такой ролик. Однако многие подписчики тоже оказались напуганы и посоветовали парню внимательнее осмотреть дом, ведь в него мог, например, пробраться злоумышленник. 

Брат, вызови полицию и проверь свое жилье. Сейчас нередко люди проникают в чужие дома и скрываются там, — написал один из пользователей.

@reubix_cube

lmao i’m home alone so i learned a tiktok dance. lov u doja but what has my life come to? ##musiclives ##positivevibes ##sayso ##qurantine ##boredathome

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