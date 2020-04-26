Тест на первые признаки алкоголизма

Чаще хочется выпить

Наркологи отмечают, что алкогольная зависимость начинает проявляться при увеличении частоты приёма спиртного, вместе с ней раз от разу повышается количество выпитого. Всемирная организация здравоохранения определила безопасную норму, которая соответствует четырём минимальным дозам крепкого алкоголя для мужчин и двум-трём — для женщин (30 мл). Для сухого вина она равна 130 мл, а для пива 330 мл. И это не ежедневный минимум, между употреблением нужно делать перерыв хотя бы два-три дня.

Здесь стоит отметить, что, по утверждениям специалистов, люди, употребляющие алкоголь с 18 лет более чем два раза в неделю, как правило, не доживают до 50 лет.

Ежедневное употребление

Даже если человек выпивает каждый день хотя бы бокал вина или баночку пива, это уже алкоголизм. Он словно живёт в ожидании вечеров, которые может провести за бокалом расслабляющего алкогольного напитка. Эксперты отмечают, что зависимые люди весь день находятся будто бы в полусне, а ближе к моменту распития у них загораются глаза. Именно такие люди чаще заранее готовятся к застольям и всегда формируют дома специальные запасы или бары, напоминают наркологи.

Алкогольные темы

Зависимость от алкоголя побуждает больных людей много говорить о нём, часто они даже не замечают этого. Могут быть как шутки — своего рода психологические репетиции, так и экспертные обсуждения. Эта тема помогает им успокоиться и дождаться заветного часа.

Регулярность может быть разной: каждый день, раз в неделю или раз в месяц. Если возникает желание употребить, это уже первый звоночек. По мнению специалистов, в организме человека и так достаточно эндорфина, а чтобы чувствовать себя счастливым, здоровым людям допинг не нужен.

Истерики и раздражительность

Смена настроения, подавленное состояние в периоды, когда человек воздерживается от спиртного, выдают алкоголиков. Психологи сразу определяют такое состояние, его принято обозначать проекцией боли. Для того чтобы подавить или компенсировать свои проблемы, такие люди винят во всём других и часто всем недовольны. Любые неприятные обстоятельства вызывают у них панику, и они не могут найти выхода в сложной ситуации.

Алкоголь — лекарство и психолог

— Если человека тянет к алкоголю при любом стрессе — это зависимость. В таких случаях доза напитков начинает расти, поскольку регулярное употребление алкоголя вызывает накопительный эффект, который приводит к смертельным заболеваниям, — напоминает психиатр и нарколог Алексей Казанцев. — Сейчас мы особенно часто сталкиваемся с тем, что люди начали вызывать скорую помощь даже для вывода из запоя. Все они говорят, что стали употреблять именно с начала карантина.

Отрицание алкоголизма