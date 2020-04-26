Тест на первые признаки алкоголизма

Чаще хочется выпить
Наркологи отмечают, что алкогольная зависимость начинает проявляться при увеличении частоты приёма спиртного, вместе с ней раз от разу повышается количество выпитого. Всемирная организация здравоохранения определила безопасную норму, которая соответствует четырём минимальным дозам крепкого алкоголя для мужчин и двум-трём — для женщин (30 мл). Для сухого вина она равна 130 мл, а для пива 330 мл. И это не ежедневный минимум, между употреблением нужно делать перерыв хотя бы два-три дня.
Здесь стоит отметить, что, по утверждениям специалистов, люди, употребляющие алкоголь с 18 лет более чем два раза в неделю, как правило, не доживают до 50 лет.
Ежедневное употребление
Даже если человек выпивает каждый день хотя бы бокал вина или баночку пива, это уже алкоголизм. Он словно живёт в ожидании вечеров, которые может провести за бокалом расслабляющего алкогольного напитка. Эксперты отмечают, что зависимые люди весь день находятся будто бы в полусне, а ближе к моменту распития у них загораются глаза. Именно такие люди чаще заранее готовятся к застольям и всегда формируют дома специальные запасы или бары, напоминают наркологи.
Алкогольные темы
Зависимость от алкоголя побуждает больных людей много говорить о нём, часто они даже не замечают этого. Могут быть как шутки — своего рода психологические репетиции, так и экспертные обсуждения. Эта тема помогает им успокоиться и дождаться заветного часа.
Регулярность может быть разной: каждый день, раз в неделю или раз в месяц. Если возникает желание употребить, это уже первый звоночек. По мнению специалистов, в организме человека и так достаточно эндорфина, а чтобы чувствовать себя счастливым, здоровым людям допинг не нужен.
Истерики и раздражительность
Смена настроения, подавленное состояние в периоды, когда человек воздерживается от спиртного, выдают алкоголиков. Психологи сразу определяют такое состояние, его принято обозначать проекцией боли. Для того чтобы подавить или компенсировать свои проблемы, такие люди винят во всём других и часто всем недовольны. Любые неприятные обстоятельства вызывают у них панику, и они не могут найти выхода в сложной ситуации.
Алкоголь — лекарство и психолог
— Если человека тянет к алкоголю при любом стрессе — это зависимость. В таких случаях доза напитков начинает расти, поскольку регулярное употребление алкоголя вызывает накопительный эффект, который приводит к смертельным заболеваниям, — напоминает психиатр и нарколог Алексей Казанцев. — Сейчас мы особенно часто сталкиваемся с тем, что люди начали вызывать скорую помощь даже для вывода из запоя. Все они говорят, что стали употреблять именно с начала карантина.
Отрицание алкоголизма
Эксперты считают, что отрицание наличия проблем с алкоголем относится к нарушению самокритики. В такой ситуации человек не осознаёт опасности и не берёт на себя ответственность за последствия выбранного образа жизни. Поэтому не хочет ничего менять. Как правило, приверженцам подобного образа жизни крайне сложно изменить систему ценностей и начать лечение.
Мысли о смерти
Алкозависимые часто начинают интересоваться вопросами смерти. Так как этанол подстёгивает уровень гормона удовольствия дофамина, со временем человек теряет способность вырабатывать его без допинга. Уровень дофамина критически падает, и для его стимуляции требуется всё больше спиртного. В итоге больной приходит к тому, что для поддержания нормального состояния ему нужны литры алкоголя. В конце концов и они перестают действовать. А затем появляются мысли о смерти. Если верить статистике, то пятая часть суицидов совершается пьющими людьми.
Ухудшение внешности
По словам нарколога Алексея Казанцева, отёки на лице и покраснения кожи возникают из-за проблем с почками. Зависимых людей мучает сильная жажда, они выпивают столько воды, сколько организм не может переработать. В результате она скапливается под глазами, а также в области скул.
Изрядное угнетение алкоголем нервной системы заставляет её перевозбуждаться и перенастраивает работу внутренних органов. Именно из-за этого и начинается тремор рук, то есть их непроизвольное дрожание.
Специалисты отмечают, что с алкозависимостью нужно бороться в обязательном порядке. Для этого желательно обращаться именно в лицензированные клиники. Особенно важно, чтобы в период пандемии медики приезжали на дом в защитных костюмах.
Если же вы всё-таки не хотите обращаться в клинику и полагаетесь на свои силы, то нужно пить больше минеральной воды и восполнять вымываемые алкоголем витамины B1, B6, B12, кальций и калий. Чем быстрее организм придёт в норму, тем проще будет жизнь без алкоголя.