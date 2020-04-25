Авиакомпания airBaltic возобновляет регулярные рейсы с 13 мая

Согласно последним решениям правительства Латвии относительно чрезвычайного положения, авиакомпания airBaltic планирует возобновить регулярные рейсы с 13 мая, пишет Турсоюз.
В первые недели работы авиакомпания будет летать из Риги ежедневно в 14 европейских городов — важных деловых и политических центров. По состоянию на июнь постепенно компания будет добавлять новые направления, в том числе популярные места для летнего отдыха, и вновь открывать прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса. К концу лета сеть полетов охватит 49 направлений, и еще два собираются присоединиться зимой.
Все рейсы airBaltic будут выполняться на новом самолете Airbus A220-300. Также будут введены несколько новых гигиенических процедур на борту, чтобы сделать воздушное путешествие снова безопасным и приятным.
Турфирмам:
Не забудьте предложить Вашим клиентам приобрести билеты до 30 апреля, чтобы получить дополнительную гибкость — изменить дату вылета один раз без штрафа.
С 13 мая
Рига — Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Париж, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Лондон, Мюнхен, Осло, Таллин, Вильнюс, Москва
C июня
Рига — Киев, Берлин, Паланга, Вена, Барселона, Дублин, Дюссельдорф, Рейкьявик, Милан, Афины, Ницца, Мадрид, Малага, Лиссабон, Сплит
Таллинн — Амстердам, Париж, Лондон, Осло, Берлин
Вильнюс — Амстердам, Париж, Берлин, Мюнхен
C июля
Рига — Лиепая, Минск, Турку, Варшава, Прага, Будапешт, Дубровник, Риека, Катания, Тель-Авив, Рим, Цюрих, Биллунд, Санкт-Петербург// Таллинн — Вильнюс
C августа
Рига — Калининград, Гетеборг, Штутгарт, Тбилиси, Ларнака, Одесса
Таллинн — Брюссель, Вена, Копенгаген, Стокгольм, Малага
C октября
Рига — Тампере, Абу-Даби.