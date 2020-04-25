Авиакомпания airBaltic возобновляет регулярные рейсы с 13 мая

В первые недели работы авиакомпания будет летать из Риги ежедневно в 14 европейских городов — важных деловых и политических центров. По состоянию на июнь постепенно компания будет добавлять новые направления, в том числе популярные места для летнего отдыха, и вновь открывать прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса. К концу лета сеть полетов охватит 49 направлений, и еще два собираются присоединиться зимой.