Сб, 25.04.2020
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Авиакомпания airBaltic возобновляет регулярные рейсы с 13 мая

Самолет airBaltic.

ФОТО: airBaltic

Согласно последним решениям правительства Латвии относительно чрезвычайного положения, авиакомпания airBaltic планирует возобновить регулярные рейсы с 13 мая, пишет Турсоюз.

В первые недели работы авиакомпания будет летать из Риги ежедневно в 14 европейских городов — важных деловых и политических центров. По состоянию на июнь постепенно компания будет добавлять новые направления, в том числе популярные места для летнего отдыха, и вновь открывать прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса. К концу лета сеть полетов охватит 49 направлений, и еще два собираются присоединиться зимой.

Все рейсы airBaltic будут выполняться на новом самолете Airbus A220-300. Также будут введены несколько новых гигиенических процедур на борту, чтобы сделать воздушное путешествие снова безопасным и приятным.

Турфирмам:       

Не забудьте предложить Вашим клиентам приобрести билеты до 30 апреля, чтобы получить дополнительную гибкость — изменить дату вылета один раз без штрафа.

С 13 мая

Рига — Амстердам, Стокгольм, Брюссель, Париж, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Лондон, Мюнхен, Осло, Таллин, Вильнюс, Москва

C июня

Рига — Киев, Берлин, Паланга, Вена, Барселона, Дублин, Дюссельдорф, Рейкьявик, Милан, Афины, Ницца, Мадрид, Малага, Лиссабон, Сплит

Таллинн — Амстердам, Париж, Лондон, Осло, Берлин

Вильнюс — Амстердам, Париж, Берлин, Мюнхен

C июля

Рига — Лиепая, Минск, Турку, Варшава, Прага, Будапешт, Дубровник, Риека, Катания, Тель-Авив, Рим, Цюрих, Биллунд, Санкт-Петербург// Таллинн — Вильнюс

C августа

Рига — Калининград, Гетеборг, Штутгарт, Тбилиси, Ларнака, Одесса

Таллинн — Брюссель, Вена, Копенгаген, Стокгольм, Малага

C октября

Рига — Тампере, Абу-Даби.

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