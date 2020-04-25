Девять признаков, что вы слишком много пьёте в самоизоляции

1. Вы тянетесь к бутылке, чтобы снять стресс

Если в сложных жизненных обстоятельствах вы начинаете пить больше, это плохой сигнал.

«Даже во время пандемии коронавируса, — поясняет Аманда Браун, медсестра, работающая в психиатрии. — Это говорит о том, что вы пытаетесь справиться с негативными эмоциями при помощи спиртного», пишет Menscult.

Во время стресса мы испытываем новые эмоции, часто неуправляемые. Мы не знаем, что с ними делать, наше внутреннее равновесие нарушается. Чтобы приспособиться, мы обращаемся к различным механизмам психологической адаптации. Но не все они здоровые.

«Употребление алкоголя, например, — это нездоровый механизм адаптации, — продолжает Браун. — В конце концов он приносит человеку больше вреда, чем пользы».

2. Вы пьёте, когда становится скучно

Мысль о том, что придётся провести ещё один субботний вечер дома перед телевизором, кажется невыносимой. Так, может, скрасить его бутылочкой вина? Но желание выпить от скуки — это тоже тревожный признак.

Когда тоскливо или беспокойно, Мендонза советует выйти на прогулку (соблюдая при этом меры безопасности) или позвонить близким.

3. Вы пьёте во время работы

Перейти на удалёнку может быть не так‑то просто, если раньше вы никогда не работали из дома. Приходится осваивать новые способы коммуникации и инструменты, да ещё и сосредоточиться гораздо труднее.

Когда не нужно ехать на работу, где вас увидят коллеги и начальник, может возникнуть соблазн добавить в утренний кофе чего‑нибудь покрепче или выпить пива после обеда.

4. Вы постоянно беспокоитесь, хватит ли вам спиртного

Вы ходите в магазин преимущественно за алкоголем и боитесь, что его запасов вам не хватит на карантин. Хотя знаете, что сейчас выбираться из дома стоит лишь в исключительных случаях. Если алкоголь вам кажется продуктом первой необходимости, это настораживает.

5. Вы забросили свои обязанности

Сочетать работу, уход за детьми и общение с друзьями тяжело и без дополнительного стресса пандемии. Понятно, что иногда вы можете что‑то не успеть или кого‑то подвести.

Но если вы замечаете, что спиртное мешает вам выполнять повседневные дела, то пора с ним завязывать.

6. Вы принимаете опрометчивые решения, когда выпили

Кто хоть раз не выбалтывал секрет или не тратил деньги на ерунду после пары бокалов горячительного? Всем свойственно ошибаться, и не стоит слишком строго себя судить.

Но если в состоянии опьянения вы регулярно делаете то, о чём потом жалеете, или то, чего ни за что не сделали бы трезвым, значит, проблема стала серьёзной.

7. Вы плохо себя чувствуете

Похмелье — это напоминание о том, что злоупотребление алкоголем не очень‑то нравится организму.

Если вы постоянно просыпаетесь с головной болью, чувствительностью к свету, обезвоженностью и другими симптомами похмелья — надо притормозить.

Если вы в целом чувствуете себя плохо, хуже спите и потеряли мотивацию следить за собой, тоже стоит насторожиться.

8. Вы испытываете синдром отмены

При частом употреблении алкоголя организм к нему привыкает, поэтому после отказа от спиртного появляется масса неприятных симптомов: от трясущихся рук, обильного потоотделения и тревожности до тахикардии, галлюцинаций и судорог.

Они обычно начинаются в течение 6 часов после последней употреблённой дозы. Если у вас похмелье сменилось такими симптомами, вам точно пора пересмотреть отношение к выпивке.

9. Вы хотите остановиться, но у вас не получается

Если вы сами понимаете, что всё плохо, обращайтесь за помощью. Не полагайтесь на силу воли: её недостаточно. Вам нужна психологическая поддержка и консультация профессионала.