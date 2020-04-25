Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина

Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. У нас все хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей. И очень мечтаем о том, что мы когда-нибудь их познакомим. Евгения очень красивая девушка, замечательная мама, у нее все хорошо, она счастлива, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг, и за что, — жизнь покажет,