Рита Дакота устроила домашнюю вечеринку для дочери с бывшим мужем Владом Соколовским и новым бойфрендом

После развода 30-летней Рите Дакоте хоть и не сразу, но все же удалось выстроить хорошие отношения с 28-летним бывшим мужем Владом Соколовским. Теперь они довольно часто видятся и делают все для счастья их общей дочери, двухлетней Мии. Так, на днях они решили устроить в честь малышки домашнюю вечеринку на самоизоляции — поводом стал день, в который девочке исполнилось 2,5 года, пишет Сплетник.
На семейный праздник был приглашен не только папа малышки, Влад Соколовский, но и его родители, а также новый бойфренд Дакоты, 32-летний клипмейкер Федор Белогай. Фотографией с домашнего торжества Рита несколько часов назад поделилась в своем инстаграме. В подписи к ней певица рассказала, как ей удалось наладить контакт с бывшим мужем.
С одной стороны семья бывшего мужа, с другой — мой любимый мужчина. Многие крутят пальцем у виска, а мне вот кажется, что нет более естественных отношений после развода, если есть общий ребенок. Однажды все обиды проходят, и любая ситуация становится совершенной. А для тех, у кого это не откликается ни в какую, советую к прочтению Типпинга, Улолша, Роуча и Бурбо. Отмечаем два с половиной года Миюси. Хороший сегодня день, добрый и про любовь,
— дала совет Дакота своим подписчицам.
Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский были женаты с 2015 по 2018 год, а в 2017-м впервые стали родителями — на свет появилась их дочь Мия. Певица рассталась с мужем после того, как узнала о его многочисленных изменах. Так, в первом выпуске YouTube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод" Дакота призналась, что во время их брака Влад изменил ей около 100 раз.