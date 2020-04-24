Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса. По оценке экспертов, часть из которых совсем недавно уверяла в обратном, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на DW.