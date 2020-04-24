Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года,
– заявил министр Йоланда Диас.
Потери из-за отсутствия зарубежных туристов в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 миллиардов евро.
Еще ранее испанский министр Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина – неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавших от пандемии стран.