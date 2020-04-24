Пт, 24.04.2020
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Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Барселона.

ФОТО: PAU BARRENA/AFP

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса. По оценке экспертов, часть из которых совсем недавно уверяла в обратном, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на DW.

Правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года,

– заявил министр Йоланда Диас.

Потери из-за отсутствия зарубежных туристов в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 миллиардов евро.

Еще ранее испанский министр Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина – неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавших от пандемии стран.

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