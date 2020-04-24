Беременная Кэти Перри ссорится с будущим мужем на карантине

В начале марта стало известно, певица Кэти Перри ждет первенца. Она выпустила новый клип, в котором с гордостью продемонстрировала заметно округлившийся живот. Артистка и ее возлюбленный Орландо Блум станут родителями уже в начале лета, пишет Экспресс газета.
К сожалению, свадьбу будущие родители были вынуждены на время отменить из-за пандемии коронавируса. Они рассчитывали устроить торжество летом в Японии, но ситуация в мире пока что заставляет их перенести торжество.
Тем временем инсайдеры сообщают, что сейчас семейная идиллия находится под угрозой. Гормоны во время беременности сильно повлияли на характер Перри, она много нервничает и часто срывается на своем возлюбленном. К тому же сам Орландо переживает, что его ребенок родится в разгар пандемии.
Орландо Блум никак не может привыкнуть к таким резким сменам настроения возлюбленной и с трудом может найти к певице подход. На данный момент отношения в семье очень натянуты, пишет US Weekly.