Пт, 24.04.2020
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Жена Гудкова, возможно, из Риги. Что о ней известно?

ФОТО: https://www.instagram.com/gudokgudok/?hl=ru

Сейчас внимание светской прессы приковано к российскому шоумену и комику Александру Гудкову. Предполагается, что его супругой является 33-летняя рижанка по имени Александра Гагаринская. RUS.TVNET удалось связаться с бывшей коллегой девушки Еленой. 

«Ничего такого рассказать не могу. Давно с ней не виделись», – объяснила Елена. 

Оказывается, в 2004-2005 годах она работала с Александрой в пиццерии. 

«Хорошая, милая, добрая, позитивная девчонка», – отметила Елена. 

Особой информацией она не располагает, но вспомнила, что у Александры была компания друзей, играющих в КВН.

«Наша, рижская компания. Она там с ними часто общалась», – уточнила Елена. 

Больше женщина ничего сказать нам не могла, но в завершение постаралась вспомнить, какой Александра была в работе.

«Очень позитивная. Улыбчивая. Работать с ней легко было. Никаких плохих моментов точно не припомню», – резюмировала она. 

Сам Александр Гудков официально информацию о состоявшейся женитьбе не подтверждал. Ранее в интервью Ксении Собчак он сказал, что влюблен и, возможно, его свадьба пройдет в Юрмале.  Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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