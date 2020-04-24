Жена Гудкова, возможно, из Риги. Что о ней известно?

Сейчас внимание светской прессы приковано к российскому шоумену и комику Александру Гудкову. Предполагается, что его супругой является 33-летняя рижанка по имени Александра Гагаринская. RUS.TVNET удалось связаться с бывшей коллегой девушки Еленой.
«Ничего такого рассказать не могу. Давно с ней не виделись», – объяснила Елена.
Оказывается, в 2004-2005 годах она работала с Александрой в пиццерии.
«Хорошая, милая, добрая, позитивная девчонка», – отметила Елена.
Особой информацией она не располагает, но вспомнила, что у Александры была компания друзей, играющих в КВН.
«Наша, рижская компания. Она там с ними часто общалась», – уточнила Елена.
Больше женщина ничего сказать нам не могла, но в завершение постаралась вспомнить, какой Александра была в работе.
«Очень позитивная. Улыбчивая. Работать с ней легко было. Никаких плохих моментов точно не припомню», – резюмировала она.
Сам Александр Гудков официально информацию о состоявшейся женитьбе не подтверждал. Ранее в интервью Ксении Собчак он сказал, что влюблен и, возможно, его свадьба пройдет в Юрмале. Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры.