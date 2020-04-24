Жена Гудкова, возможно, из Риги. Что о ней известно?

«Ничего такого рассказать не могу. Давно с ней не виделись», – объяснила Елена.

Оказывается, в 2004-2005 годах она работала с Александрой в пиццерии.

«Хорошая, милая, добрая, позитивная девчонка», – отметила Елена.

Особой информацией она не располагает, но вспомнила, что у Александры была компания друзей, играющих в КВН.

«Наша, рижская компания. Она там с ними часто общалась», – уточнила Елена.

Больше женщина ничего сказать нам не могла, но в завершение постаралась вспомнить, какой Александра была в работе.

«Очень позитивная. Улыбчивая. Работать с ней легко было. Никаких плохих моментов точно не припомню», – резюмировала она.