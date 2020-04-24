Девушка покорила сеть кавер-версией песни Меладзе на английском

Хит Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра» «Притяжения больше нет» вновь обрел популярность. Его спела девушка под ником Юлия Soloveitchik. Она перевела песню на английский и исполнила на камеру под гитару, пишет Пятый канал.
МЕЛАДЗЕ НА АНГЛИЙСКОМ— сuднэй пu шерман (@HeIIoSidney96) April 20, 2020
ЭТО ШЕДЕВР ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСМОТРЕТЬ
cr: soloveitchik pic.twitter.com/Sib2MTEU5z
Видео собрало почти девять тысяч просмотров в первые сутки только в TikTok. Его опубликовали на своих страницах и пользователи других соцсетей, включая Twitter. При этом кавер-версию назвали шедевром. Позже музыкант исправила несколько строчек в переводе с учетом советов комментирующих и опубликовала полную версию на Youtube.
Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM;
Юличка, шикарно! Продолжайте;
Хочу ретвитить это бесконечно,
— оценили интернет-пользователи.
Валерий Меладзе записал композицию «Притяжения больше нет» с «золотым составом» «ВИА Гры» — Анной Седоковой, Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Хит вошел в альбом «Бриллианты» 2005 года.