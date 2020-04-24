Девушка покорила сеть кавер-версией песни Меладзе на английском

Видео собрало почти девять тысяч просмотров в первые сутки только в TikTok. Его опубликовали на своих страницах и пользователи других соцсетей, включая Twitter. При этом кавер-версию назвали шедевром. Позже музыкант исправила несколько строчек в переводе с учетом советов комментирующих и опубликовала полную версию на Youtube.