Пт, 24.04.2020
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Девушка покорила сеть кавер-версией песни Меладзе на английском

Юлия Soloveitchik

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Хит Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра» «Притяжения больше нет» вновь обрел популярность. Его спела девушка под ником Юлия Soloveitchik. Она перевела песню на английский и исполнила на камеру под гитару, пишет Пятый канал.

Видео собрало почти девять тысяч просмотров в первые сутки только в TikTok. Его опубликовали на своих страницах и пользователи других соцсетей, включая Twitter. При этом кавер-версию назвали шедевром. Позже музыкант исправила несколько строчек в переводе с учетом советов комментирующих и опубликовала полную версию на Youtube.

Если бы Меладзе писал на английском в 2007-м, люди плакали бы под него, а не под Evanescence и HIM;

Юличка, шикарно! Продолжайте;

Хочу ретвитить это бесконечно,

— оценили интернет-пользователи.

Валерий Меладзе записал композицию «Притяжения больше нет» с «золотым составом» «ВИА Гры» — Анной Седоковой, Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Хит вошел в альбом «Бриллианты» 2005 года.

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