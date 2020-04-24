Мэр Стокгольма в ярости: если отношение людей не изменится, рестораны и бары будут закрыты

По словам очевидцев и шведских СМИ, рестораны, кафе и бары работают в обычном режиме, нехватки клиентов не наблюдается.

По мнению правительства и медэкспертов, хотя бы половину всех мест общепита стоит закрыть, в людской толпе коронавирус может распространяться быстрее. Власти предупредили, если клиентов не начнут заставлять дистанцироваться друг от друга и постоянные проверки не начнутся, то увеселительные заведения будут закрывать.

С таким же предупреждением выступила мэр города Стокгольма - столицы Швеции - Анна Кёниг Йерльмюр.

Rootsi Stockholmi linnapea Anna König Jerlmyr ФОТО: mago images /JESPER ZERMAN via www.imago-images.de/Scanpix

«Это предупреждение для мест общественного питания Стокгольма. Вас закроют, если вы не подчинитесь правилам», - сказала мэр, по словам которой, она в ярости из-за неповиновения народа и владельцев мест общепита.

По словам мэра шведской столицы, в городе проверены десятки ресторанов, кафе и баров, некоторым из них сделано предупреждение, но на данный момент ни одно заведение закрыто не было.

Гости могут сидеть в ресторанах и барах, пить там и закусывать, но между ними должно быть приличное расстояние. Медработники продолжат посещать рестораны и увеселительные заведения с проверками.

Ресторан в Стокгольме. Несмотря на коронавирус ФОТО: TT NEWS AGENCY/Anders Wiklund/TT/Scanpix