Мэр Стокгольма в ярости: если отношение людей не изменится, рестораны и бары будут закрыты

В Швеции довольно мало каких-либо ограничений, связанных со вспышкой коронавируса во всем мире. Шведы не видят в этом никакой опасности.
По словам очевидцев и шведских СМИ, рестораны, кафе и бары работают в обычном режиме, нехватки клиентов не наблюдается.
По мнению правительства и медэкспертов, хотя бы половину всех мест общепита стоит закрыть, в людской толпе коронавирус может распространяться быстрее. Власти предупредили, если клиентов не начнут заставлять дистанцироваться друг от друга и постоянные проверки не начнутся, то увеселительные заведения будут закрывать.
С таким же предупреждением выступила мэр города Стокгольма - столицы Швеции - Анна Кёниг Йерльмюр.
«Это предупреждение для мест общественного питания Стокгольма. Вас закроют, если вы не подчинитесь правилам», - сказала мэр, по словам которой, она в ярости из-за неповиновения народа и владельцев мест общепита.
По словам мэра шведской столицы, в городе проверены десятки ресторанов, кафе и баров, некоторым из них сделано предупреждение, но на данный момент ни одно заведение закрыто не было.
Гости могут сидеть в ресторанах и барах, пить там и закусывать, но между ними должно быть приличное расстояние. Медработники продолжат посещать рестораны и увеселительные заведения с проверками.
В Швеции сейчас коронавирус диагностирован более, чем у 16 700 человек, 2000 умерло и 500 вылечились.