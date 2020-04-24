Новое онлайн-шоу JAM AIR!: узнайте, кто станет следующим гостем

Доступная запись уже насчитывает 2000 просмотров, что не оставляет сомнений в том, что продолжению быть. Уже в это воскресенье 26 апреля, в 19.00 смотрите следующий выпуск JAM AIR!, гостем которого станет музыкант, актер, радиоведущий, организатор больших мероприятий Тимур Иликаев.

Помимо того, что Тимур является голосом ETV+ (да-да, это именно он повествует о всех анонсах телепередач и фильмов на канале), он также выступает организатором самого массового русскоязычного музыкального мероприятия в Таллине – проект «Песни Цоя» на горке Харью, которое проводится вот уже шесть лет и собирает тысячи людей.

Телевизионный концерт «Песни Высоцкого» также имел колоссальный успех у зрителей. «Песни Победы» ежегодно неизменно звучат в разных городах Эстонии 9 мая.

Лидер группы «Тимур и партизаны» споет свои и любимые песни других исполнителей в эфире JAM AIR!. Ответы на порой неожиданные вопросы, которые задаст ведущий эфира Юрий «Юрбан» Новиков, а также вопросы, которые смогут задать зрители стрима в реальном времени, то есть онлайн.

Создатели JAM AIR! обещают очень интересную передачу, а также розыгрыши призов. Оставайтесь дома и смотрите прямой эфир ЗДЕСЬ! Задавайте вопросы, пишите пожелания или просто слушайте и созерцайте. Отличный звук, профессиональное изображение и только положительные эмоции в прямом эфире для вас.