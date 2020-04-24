СМИ нашли фото, как выглядел Дмитрий Хрусталев в молодости с волосами

Артист разменял в этому году четвертый десяток. И, хотя он не наделен выдающими физическими данными, это никак не отразилось на его идущей в гору карьере. Рост Дмитрия всего 167 см, но он никогда не комплексовал по этому поводу.

ФОТО: Соцсети

Поклонники «КВН» помнят Хрусталева еще с длинными волосами на голове, но в 2007 году телезрители увидели Дмитрия участником «Камеди Клаб» в новом образе. Появившаяся лысина, как отметили фанаты, придает ему брутальности, а к шуткам он сам относится спокойно.

На архивном фото, которое появилось в Сети, артисту всего 19 лет и он удивляет тем, что был брюнетом с кудрявыми волосами. Юморист еще и красил волосы, причем в темный цвет.