Фото постаревшей Кэмерон Диаз без фильтров шокировало Сеть

Тренд на естественный внешний вид приобретает все большую популярность в последнее время. Блогеры и другие медийные личности все чаще выходят в эфир без фильтров и макияжей.

Последовать модным тенденциям решила и 47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз, вышедшая в прямой эфир без какой-либо коррекции внешности.

На видео Диаз лишь слегка подчеркнула форму бровей и накрасила губы помадой.

В рамках этого эфира актриса разговаривала со своей подругой и визажистом Гуччи Вестман, поэтому зрителями видео стали многие поклонники актрисы и ее собеседницы.

Тем не менее, не все оценили внешний вид актрисы, отметив, что она стала выглядеть «как бабушка», хотя ей не так уж много лет.