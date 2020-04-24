Пт, 24.04.2020
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Фото постаревшей Кэмерон Диаз без фильтров шокировало Сеть

Кэмерон Диаз

ФОТО: Jonathan Brady/PA

Естественный вид 47-летней актрисы неприятно удивил Сеть, пишет Topnews.

Тренд на естественный внешний вид приобретает все большую популярность в последнее время. Блогеры и другие медийные личности все чаще выходят в эфир без фильтров и макияжей.

Последовать модным тенденциям решила и 47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз, вышедшая в прямой эфир без какой-либо коррекции внешности.

На видео Диаз лишь слегка подчеркнула форму бровей и накрасила губы помадой.

В рамках этого эфира актриса разговаривала со своей подругой и визажистом Гуччи Вестман, поэтому зрителями видео стали многие поклонники актрисы и ее собеседницы.

Тем не менее, не все оценили внешний вид актрисы, отметив, что она стала выглядеть «как бабушка», хотя ей не так уж много лет.

Однако нашлись и те, кто поддержал смелость знаменитости, похвалив Кэмерон за ее стремление не призывать поклонников делать из себя «надувных кукол».

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