Фото постаревшей Кэмерон Диаз без фильтров шокировало Сеть

Тренд на естественный внешний вид приобретает все большую популярность в последнее время. Блогеры и другие медийные личности все чаще выходят в эфир без фильтров и макияжей.
Последовать модным тенденциям решила и 47-летняя голливудская актриса Кэмерон Диаз, вышедшая в прямой эфир без какой-либо коррекции внешности.
На видео Диаз лишь слегка подчеркнула форму бровей и накрасила губы помадой.
В рамках этого эфира актриса разговаривала со своей подругой и визажистом Гуччи Вестман, поэтому зрителями видео стали многие поклонники актрисы и ее собеседницы.
Тем не менее, не все оценили внешний вид актрисы, отметив, что она стала выглядеть «как бабушка», хотя ей не так уж много лет.
Однако нашлись и те, кто поддержал смелость знаменитости, похвалив Кэмерон за ее стремление не призывать поклонников делать из себя «надувных кукол».