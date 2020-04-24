Вопрос читателя: как не заразиться коронавирусом в лифте многоэтажки?

«Жена вынуждена ежедневно поднимать детскую коляску на шестой этаж. Да что уж говорить, я и сам не готов подниматься по лестницам с тяжелыми пакетами из супермаркета. Про пожилых соседей вообще молчу», – написал читатель нашего портала.

Действительно, из лифта часто выходят чихающие и кашляющие соседи, и хотя во время чрезвычайной ситуации кнопки лифта в многоквартирных домах предписано дезинфицировать, замкнутое пространство все равно кажется небезопасным.

Так ли страшен лифт, и что делать тем, кто вынужден им пользоваться, рассказывает специалист.

Комментарий семейного врача Катрин Рятсеп, OÜ Maarjavälja Perearstid:

Медики действительно рекомендуют по возможности избегать лифтов, потому что исследования показали, что микрочастицы вируса могут оставаться жизнеспособными в воздухе около трех часов, а на поверхностях – 72 часа.

С точки зрения распространения вируса лифт – очень удобное место: через него проходит много разных людей, часть из которых может и не подозревать о том, что больны или являются переносчиками болезни. Выживанию вируса также способствует не очень хорошая вентиляция и уборка лифтов.

Если использование лифта неизбежно, то по возможности используйте маску (хирургическую или в идеале FFP3), нажимайте кнопки локтем, и в любом случае не забывайте мыть и дезинфицировать руки. Напомню, что коронавирус погибает при соприкосновении с хотя бы 60% этиловым спиртом.