Не в этой жизни! Самая популярная блондинка Эстонии и режиссер Эрго Кулд о втором ребенке

Эрго Кулд и его невеста Грете Клейн (на страничку которой в Instagram подписано более 90 000 пользователей) во время чрезвычайной ситуации в стране устроили видеочат с поклонниками, пишет Elu24. Речь зашла и о втором ребенке.
Эрго Кульд и красотка Клейн стали родителями в марте 2019 года. Судя по всему, малышка скучать родителям не дает.
«Вероятно, тут мы будем единодушны, не в этой жизни!» – ответила поклонникам Грете, на вопрос о том, не планирует ли пара завести второго ребенка.
«В настоящее время Саре всего год, и на данный момент нам кажется, что одного ребенка нам вполне достаточно», – говорит эстонская актриса. Эрго лишь утвердительно закивал в поддержку слов Грете.