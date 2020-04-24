Не в этой жизни! Самая популярная блондинка Эстонии и режиссер Эрго Кулд о втором ребенке

Эрго Кульд и красотка Клейн стали родителями в марте 2019 года. Судя по всему, малышка скучать родителям не дает.

«Вероятно, тут мы будем единодушны, не в этой жизни!» – ответила поклонникам Грете, на вопрос о том, не планирует ли пара завести второго ребенка.