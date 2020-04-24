Как выглядит нынешняя теща Константина Эрнста, которая моложе его на 8 лет

Первой избранницей руководителя Первого канала была Анна Силюнас, родившая Эрнсту дочь Александру. Их отношения оказались не слишком продолжительными из-за увлечений женщиной светскими мероприятиями. После развода она уехала вместе с дочерью в Испанию, а оттуда наследница продюсера перебралась в Америку, где живет и сейчас.

Второй супругой Константина стала коллега Лариса Синельщикова, с которой они познакомились благодаря общей профессии. Отношения пары продлились двенадцать лет, окончившись по обоюдному решению без скандалов и разборок. Во время совместной жизни Эрнст принимал участие в воспитании сыновей супруги от первого брака, усыновив их официально.

Третий раз построить счастье известный мужчина попытался после встречи с моделью и начинающей актрисой Софьей Заикой. Дочь банкира из Петербурга увлеклась поклонником, который оказался на 27 лет старше нее. Начиная с 2014 года пара начала появляться вместе на светских мероприятиях, отказываясь комментировать формат своих отношений.

За время совместной жизни влюбленные стали родителями двух дочерей, а в конце 2019 года в поле зрение поклонников попали фото с доказательством скорого пополнения в звездном семействе.

Официально они заключили брак уже после рождения девочек, не привлекая внимание общественности к данному факту. Мероприятие прошло в закрытом режиме и в условиях секретности.

Софья никогда не комментирует подробности семейной жизни с продюсером, при этом подчеркивает, что счастлива рядом с ним. Непросто пришлось родителям девушки, которых смущала большая разница в возрасте между дочерью и ее избранником, но они приняли выбор наследницы и выстроили хорошие отношения со знаменитым зятем.

Теща Константина Эрнста по имени Исанна на восемь лет младше своего известного зятя. Женщина выглядит молодо, следит за стилем и со стороны похожа на старшую сестру Софьи.

При этом женщина никогда не молодиться, с юмором относится к себе и безумно любит внучек. Она никогда не дает интервью на личные темы, избегая публичности. Поэтому фото женщины можно найти только в социальных сетях.

В прошлом Исанна работала психологом, потом сменила сферу деятельности. Она курирует собственный бизнес, открыв мастерскую по созданию домашнего текстиля, выступая в качестве автора всех идей. Недавно женщина завела страницу в социальной сети, на которой делится подробностями профессиональных достижений и личными радостями.