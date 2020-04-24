Как выглядит нынешняя теща Константина Эрнста, которая моложе его на 8 лет

Константин Эрнст готов много философствовать на тему своих проектов, но категорически отказывается обсуждать подробности личной жизни. Сейчас российский продюсер женат и счастлив рядом с молодой супругой, стараясь не вспоминать о прежних историях, пишет Zen.yandex.ru.
Первой избранницей руководителя Первого канала была Анна Силюнас, родившая Эрнсту дочь Александру. Их отношения оказались не слишком продолжительными из-за увлечений женщиной светскими мероприятиями. После развода она уехала вместе с дочерью в Испанию, а оттуда наследница продюсера перебралась в Америку, где живет и сейчас.
Второй супругой Константина стала коллега Лариса Синельщикова, с которой они познакомились благодаря общей профессии. Отношения пары продлились двенадцать лет, окончившись по обоюдному решению без скандалов и разборок. Во время совместной жизни Эрнст принимал участие в воспитании сыновей супруги от первого брака, усыновив их официально.
Третий раз построить счастье известный мужчина попытался после встречи с моделью и начинающей актрисой Софьей Заикой. Дочь банкира из Петербурга увлеклась поклонником, который оказался на 27 лет старше нее. Начиная с 2014 года пара начала появляться вместе на светских мероприятиях, отказываясь комментировать формат своих отношений.
За время совместной жизни влюбленные стали родителями двух дочерей, а в конце 2019 года в поле зрение поклонников попали фото с доказательством скорого пополнения в звездном семействе.
Официально они заключили брак уже после рождения девочек, не привлекая внимание общественности к данному факту. Мероприятие прошло в закрытом режиме и в условиях секретности.
Софья никогда не комментирует подробности семейной жизни с продюсером, при этом подчеркивает, что счастлива рядом с ним. Непросто пришлось родителям девушки, которых смущала большая разница в возрасте между дочерью и ее избранником, но они приняли выбор наследницы и выстроили хорошие отношения со знаменитым зятем.
На днях заглянула в галерею @art_imena к Ольге . Там новая выставка художницы Натальи Лень " Лодки и деревья". Очень весенние, лёгкие по восприятию работы. И ещё мне нравится фамилия художницы ! 😄👍🏻короче, наш человек! Рекомендую заглянуть, если окажетесь на Петроградке в районе Большой Посадской 10! 💙☀️☺️🛶🌳🌲
Теща Константина Эрнста по имени Исанна на восемь лет младше своего известного зятя. Женщина выглядит молодо, следит за стилем и со стороны похожа на старшую сестру Софьи.
При этом женщина никогда не молодиться, с юмором относится к себе и безумно любит внучек. Она никогда не дает интервью на личные темы, избегая публичности. Поэтому фото женщины можно найти только в социальных сетях.
Дел ещё очень много! Хочется успеть завершить все важные дела и войти в Говый год в спокойном и умиротворенном состоянии. Без хвостов😊🐒 ⠀ Но и помечтать тоже хочется! ⠀ Каким он будет, этот 2020? Что же я хочу больше всего? ⠀ А вы начинаете загадывать желания до или после Новогодней ночи? Фотограф @sabesski #предновогодниедни #успейзагадатьжелание #2020идет!
В прошлом Исанна работала психологом, потом сменила сферу деятельности. Она курирует собственный бизнес, открыв мастерскую по созданию домашнего текстиля, выступая в качестве автора всех идей. Недавно женщина завела страницу в социальной сети, на которой делится подробностями профессиональных достижений и личными радостями.
Самым большим счастьем женщина считает заботу родных и близких людей, радуясь взрослению внучек. Она никогда не высказывается по поводу отношений с мужем дочери, считая самым важным счастье любимой Софьи.