Министр иностранных дел Эстонии просит жителей страны пока не лететь на отдых

Некоторые туроператоры уже продают путевки в Турцию на первые числа мая. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призывает людей мыслить здраво и считает такие поездки в наше время очень безрассудными. Из страны выехать вам не запретит никто, а вот по приезде в другое государство вас ждет карантин.