Министр иностранных дел Эстонии просит жителей страны пока не лететь на отдых

Некоторые туроператоры уже продают путевки в Турцию на первые числа мая. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призывает людей мыслить здраво и считает такие поездки в наше время очень безрассудными. Из страны выехать вам не запретит никто, а вот по приезде в другое государство вас ждет карантин.
В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора рекомендуют людям никуда не ездить ни сейчас, ни после снятия ограничений, потому что ситуация в мире остается нестабильной. Все решения о поездках предлагают перенести на осень, тогда, скорее всего, ситуация в мире станет более понятной.
Туроператоры, которые продают путевки на курорты, говорят, что следят за ситуацией и изменение дат поездок на сайте просто берет больше времени.
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