Названа самая опасная для мозга еда

Американские ученые опубликовали результаты исследования продуктов питания с точки зрения их влияния на возникновение деменции. Как сообщает сайт MedicalXpress, исследователи пришли к выводу, что любители картошки, печенья, пирожных и переработанного мяса чаще страдают от деменции.
В эксперименте, который выявил закономерность, приняли участие 209 человек с деменцией, чей средний возраст составил 78 лет и 418 человек той же возрастной группы без признаков заболевания. Испытуемым предложили заполнить анкету, в которой они указали свое ежедневное меню. Помимо этого, подопытных регулярно осматривали медики.
По результатам анализа, ученые установили, что старики с деменцией предпочитали употреблять ежедневно копчености, паштеты, колбасы, десерты и алкоголь. Во второй группе предпочтения в рационе отдавались фруктам, овощам, морепродуктам и непереработанному мясу.
Все это позволило ученым сделать вывод, что диета, основанная на зеленых овощах, ягодах, орехах, рыбе, является хорошей профилактикой деменции. А продукты, относимые к фаст-фуду, ухудшают свойства памяти и затрудняют общую работу мозга.