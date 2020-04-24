Анатолий Вассерман предрек воссоединение СССР

В интервью «Свободной прессе» Вассерман заявил, что прежде всего изменения коснутся «международного разделения труда». «Любая страна слишком велика и слишком разнообразна, чтобы можно было её узко специализировать. Сейчас это ясно практически каждому. Всем очевидно, что это идея завела в тупик и привела ни к повышению, а к понижению производительности труда», - заявил он.

Вассерман также заявил, что России придется вернуть рынок к объемам Советского Союза, для чего будет необходимо воссоединить постсоветское пространство. «Полагаю, что еще недавно казавшаяся несбыточной мечтой воссоединение России теперь станет задачей для немедленного решения. Необходимость рано или поздно находит себе возможность. Так что постсоветское пространство воссоединится, не ручаюсь, что за несколько месяцев, но за ближайшие годы уж точно», - заявил политолог.