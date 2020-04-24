Врач рассказал, сколько коронавирус живет на кнопках лифтов и ручках дверей

Глава Федерального центра мозга и нейротехнологий Минздрава России Всеволод Белоусов рассказал в своем Facebook о том, что что срок жизни коронавируса на дверных ручках и кнопках лифта зависит от степени влажности воздуха и самих предметов. Белоусов подчеркнул, что влажность является основным союзником COVID-19.

«Главный же друг вируса - влага. Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельныv. В воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни и тысячи вирусных частиц. Именно поэтому маски, при их правильном ношении обоими контактирующими, снижают вероятность заражения на порядки», - пишет специалист в соцсетях.

При этом он описал путь заражения перил и кнопок лифта другим человеком. «Если больной человек послюнявил палец, потом нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли нос, шансы есть. Если он подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли. Правда стоит отметить, что такие жидкости как слюна, содержат в себе большое количество белков, свойство которых - удерживать влагу. Поэтому слюна, или, уж извините, соплb, попав на поверхность, будeт высыхать долго, а вирус будет оставаться активным», - отметил Белоусов.