Эстонская модель Диана Хапрова засветила грудь, примерив подушку вместо платья

Наконец-то! Челлендж, когда красотки по всему миру надевают на себя подушки вместо платья, уже почти закончен, но наша модель Диана Хапрова успела вскочить, что называется, в последний вагон. Вчера в соцести Instagram она опубликовала карантинно-подушечный снимок.
Диана стоит в сексуальной и кокетливой позе, немного видна грудь модели, а длинные ноги просто завораживают. Обычная подушка без наволочки, с торчащей этикеткой, перетянутая ремнем, прикрывает шикарное тело Дианы и оставляет безграничный просто для воображения. «Я дождался этого от тебя», «Долой подушку», - прокомментировали подписчики Дианы этот снимок.