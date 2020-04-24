Эстонская модель Диана Хапрова засветила грудь, примерив подушку вместо платья

Наконец-то! Челлендж, когда красотки по всему миру надевают на себя подушки вместо платья, уже почти закончен, но наша модель Диана Хапрова успела вскочить, что называется, в последний вагон. Вчера в соцести Instagram она опубликовала карантинно-подушечный снимок.