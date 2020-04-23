Эминем отправил медикам Детройта «мамины спагетти»

Сотрудники больницы Генри Форда поблагодарили артиста и опубликовали в Instagram фото упаковок блюда, отметив, что они "потеряли себя" в восхитительных спагетти.

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На баночках две наклейки: одна с благодарностью врачам и логотипом лейбла Shady Records (основан Эминемом в 1999 году. — Прим. Лайфа), а вторая — с изображением сердца и надписью "мамины спагетти".

Обед от Эминема также получили сотрудники медицинского центра Детройта.