Пт, 24.04.2020
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Эминем отправил медикам Детройта «мамины спагетти»

Эминем

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

Рэпер Эминем отправил медикам Детройта, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, спагетти с томатным соусом. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на издание Daily Mail.

Сотрудники больницы Генри Форда поблагодарили артиста и опубликовали в Instagram фото упаковок блюда, отметив, что они "потеряли себя" в восхитительных спагетти.

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На баночках две наклейки: одна с благодарностью врачам и логотипом лейбла Shady Records (основан Эминемом в 1999 году. — Прим. Лайфа), а вторая — с изображением сердца и надписью "мамины спагетти".

Обед от Эминема также получили сотрудники медицинского центра Детройта.

Стоит отметить, что фраза "мамины спагетти" — это слова из известной песни рэпера Lose Yourself ("Потерять себя"), написанная для биографического фильма "8-я миля". А в 2018 году Эминем открыл ресторан с названием Mom's Spaghetti на фестивале "Коачелла".

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