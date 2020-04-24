Гороскоп на 24 апреля: Овны получат интересное предложение, а Весов ждет рутина

Овен

Все будет зависеть от вашей подготовки. Можете рассчитывать на интересное деловое сотрудничество.

Телец

Вам придется дорого заплатить за собственную невнимательность. Следите за тем, что вы заказываете и за что платите.

Близнецы

Пока рано приступать к реализации серьезных идей. Лучше советоваться и планировать стратегию на будущее.

Рак

Нет предела человеческим желаниям и совершенству. Даже если у вас все хорошо в этот день, то завтра будет еще лучше.

Лев

Прислушивайтесь к знакам Судьбы, и тогда вы разрешите вопрос, который не давал вам покоя последнее время.

Дева

Будьте готовы к финансовым затруднениям. Это временно, хотя и не слишком приятно. Лучше включите режим экономии.

Весы

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше займитесь делами сами и никому их не перепоручайте, советует «Сегодня».

Скорпион

Старайтесь меньше говорить и больше делать. Вас будут оценивать по вашим поступкам, а не по красивым словам.

Стрелец

Вас ждет продуктивный и полезный день. Деловое общение пройдет на высоте, вы останетесь довольны собой.

Козерог

Лучше никого не критикуйте в этот день, тогда и в ваш огород не полетят камни претензий и недовольства.

Водолей

Любые возражения будут неуместны. Вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять или переделывать.

Рыбы