Гороскоп на 24 апреля: Овны получат интересное предложение, а Весов ждет рутина

С этой пятницы «берет разгон» новый лунный месяц - на нас влияет 3-й лунный день. Уже можно вовсю начинать заниматься новыми делами, покупками, реализацией личных и коллективных планов. Не надо ждать и откладывать - делайте максимум из того, что позволяет нынешняя ситуация. Учитывая то, что это очередной карантинный день, основные усилия нужно направить на свою семью и близких вам людей.
Овен
Телец
Вам придется дорого заплатить за собственную невнимательность. Следите за тем, что вы заказываете и за что платите.
Близнецы
Пока рано приступать к реализации серьезных идей. Лучше советоваться и планировать стратегию на будущее.
Нет предела человеческим желаниям и совершенству. Даже если у вас все хорошо в этот день, то завтра будет еще лучше.
Лев
Прислушивайтесь к знакам Судьбы, и тогда вы разрешите вопрос, который не давал вам покоя последнее время.
Будьте готовы к финансовым затруднениям. Это временно, хотя и не слишком приятно. Лучше включите режим экономии.
Весы
Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше займитесь делами сами и никому их не перепоручайте, советует «Сегодня».
Скорпион
Старайтесь меньше говорить и больше делать. Вас будут оценивать по вашим поступкам, а не по красивым словам.
Стрелец
Вас ждет продуктивный и полезный день. Деловое общение пройдет на высоте, вы останетесь довольны собой.
Козерог
Лучше никого не критикуйте в этот день, тогда и в ваш огород не полетят камни претензий и недовольства.
Водолей
Любые возражения будут неуместны. Вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять или переделывать.
Рыбы
Чем меньше вы знаете, тем спокойнее вам живется. Сделайте себе передышку и отвлекитесь на второстепенные дела.