Стефания Маликова призналась, что не была готова к появлению младшего брата

Мы изолировались достаточно давно, я после 8 марта уже почувствовал что-то не то, начал аккуратно везде ездить. Стеша сейчас учится дистанционно, Лена занимается своими делами, нам помогает. Обычная жизнь, просто мы никуда не ходим. Нет худа без добра, Стефания начала готовить, кормит нас периодически ужинами и обедами,