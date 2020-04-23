Коньяк для инфицированных коронавирусом: в Кении приняли необычное решение

Жителям Кении будут раздавать коньяк Hennessy "для борьбы с коронавирусом". Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка этого алкоголя. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.