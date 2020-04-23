Чт, 23.04.2020
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Коньяк для инфицированных коронавирусом: в Кении приняли необычное решение

Коньяк

ФОТО: http://www.starslife.ru/

Жителям Кении будут раздавать коньяк Hennessy "для борьбы с коронавирусом". Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка этого алкоголя. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.

По словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве "дезинфицирующего средства для горла".

Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса,

– сказал он.

Напомним, чтобы не заразиться COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет.

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