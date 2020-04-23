Коньяк для инфицированных коронавирусом: в Кении приняли необычное решение

Жителям Кении будут раздавать коньяк Hennessy "для борьбы с коронавирусом". Губернатор Найроби Майк Сонко заявил, что в наборы с продовольственной помощью, которые жителям раздают из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты, включена бутылка этого алкоголя. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.
По словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве "дезинфицирующего средства для горла".
Я думаю, что из исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса,
– сказал он.
“We will have some small bottles of Hennessy in the food packs that we will be giving to our people…” - Nairobi Governor Mike Sonko— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) April 14, 2020
Note: WHO warns that drinking alcohol does not protect you against COVID-19 and can be dangerous pic.twitter.com/vuSuVAb8dy
Напомним, чтобы не заразиться COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет.