Беременна или нет: Хайди Клум взбудоражила сеть всего одним фото

Как сообщал 24 канал, еще в феврале 2019 года Хайди Клум и музыкант Том Каулитц тайно обменялись клятвами. Пара не хотела огласки, поскольку их роман с 16-летней разницей в возрасте провоцировал хейтеров на агрессивные заявления. И после свадьбы супруги не прекращают появляться на страницах западных СМИ, демонстрируя гармонию.

Главным вопросом, который интересует поклонников и журналистов – решится ли Хайди Клум на пятого ребенка. И 22 апреля модель в очередной раз заставила весь мир говорить об этом.

Манекенщица опубликовала фото со своим мужем и его братом Биллом. Все трое стояли перед камерой, демонстрируя свои животы. Хайди Клум подписала снимок: "ужин был хорошим". Однако поклонников не убедил комментарий модели в публикации. Тысячи людей начали поздравлять Хайди Клум с беременностью и заявлять: "Неужели кто-то поверит, что тут дело в ужине?".