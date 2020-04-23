Работа мечты за 38 евро в час: нужно просто смотреть фильмы. Скорее подайте заявку

Фирма ED Smart предлагает работу пяти людям, которые согласны посмотреть все 10 фильмов о Гарри Поттере и «Фантастические твари», пишет Uudised.tv3.ee.

На просмотр всех серий уйдет более 25 часов, оплата почасовая - до 38 евро в час. Таким образом, можно заработать за такое небольшое количество времени 950 евро! Почти за сутки.

Идеальный кандидат должен разбираться в соцсетях и весь марафон просмотра фильмов очень хорошо осветить в них же.

Также любителей кино компания порадует ВИП-комплектом от Гарри Поттера, в который входят: попкорн, шоколадные лягушки и много других сюрпризов.

Помимо вышеупомянутых бонусов также вас порадуют подарочной карточкой GrubHub.