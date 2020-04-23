Фотограф из Риги проводит фотосессии по видеосвязи. Смотрите, как круто выходит!

«Да, это не снимки самого лучшего качества, но только вдумайтесь, какие это возможности для творчества – обычный видеозвонок. Модель может быть в другой стране или в месте, где сейчас приняты жесткие карантинные меры, нельзя выходить на улицу, но такая съемка скрасит настроение», – призналась Дарья в своем блоге на Facebook.

Видеофрагмент такой фотосессии:

Даша честно говорит, что идея принадлежит не ей. Однако она является одной из первых, кто реализовал ее в Латвии. Автор фотосессий –итальянский фотограф Алессио Альби.

ФОТО: Дарья Митина

Как рассказала рижанка, фотосессии проходят по видеозвонку в приложении FaceTime:

«Это практически то же самое, что звонок по Skype, но у FaceTime чуть лучше условия для снимков экрана».

Что очень удобно, так это то, что видеозвонок может быть с моделью из любой страны. Например, Анастасия (модель на фото ниже) живёт в Лондоне.

ФОТО: Дарья Митина

«И мне ещё писали девчонки из Германии, Испании, где карантинные меры суровее. Я думаю, это важно, что именно в условиях карантина это актуализировалось. Это творчество, но бесконтактное», – отмечает Дарья.

Как всё происходит? Фотограф созванивается с моделью, каждый находится у себя дома. Модель фиксирует телефон на подставке или просит кого-то дома подержать его. Далее модель позирует, а Даша помогает с выбором поз. За время фотосессии меняются ракурсы, локации и образы.

Что отметила Даша после первой фотосессии:

Плохое соединение чревато пиксельным изображением. Несмотря на то, что на исходники это не повлияет, это повлияет на видение фотографом модели.

Модели нужно объяснить не только «как встать», но и с какого ракурса вы видите кадр - именно ей придется двигать «камеру», через которую вы будете делать снимок.

Один из главных плюсов для модели дома - смена нарядов, а все аксессуары всегда под рукой.

Умение модели себя накрасить и причесать, а также красивое и убранное жилое пространство или его кусочек - это залог успеха.

Продумать подставку для телефона модели нужно ещё до звонка. Наличие штатива в доме - плюс.

Ещё подробнее о выводах после первой фотосессии - в посте Дарьи в Instagram (кликайте на публикацию):

А ведь действительно! Такая фотосессия поможет улучшить настроение любому, кто сейчас находится на карантине или в самоизоляции.

ФОТО: Дарья Митина

ФОТО: Дарья Митина