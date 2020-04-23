Чт, 23.04.2020
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Фотограф из Риги проводит фотосессии по видеосвязи. Смотрите, как круто выходит!

ФОТО: Дарья Митина

Рижский фотограф Дарья Митина нашла оригинальный способ, как можно провести фотосессию с моделью «на удалёнке». 

«Да, это не снимки самого лучшего качества, но только вдумайтесь, какие это возможности для творчества – обычный видеозвонок. Модель может быть в другой стране или в месте, где сейчас приняты жесткие карантинные меры, нельзя выходить на улицу, но такая съемка скрасит настроение», – призналась Дарья в своем блоге на Facebook. 

Видеофрагмент такой фотосессии:

Даша честно говорит, что идея принадлежит не ей. Однако она является одной из первых, кто реализовал ее в Латвии. Автор фотосессий –итальянский фотограф Алессио Альби.

ФОТО: Дарья Митина

Как рассказала рижанка, фотосессии проходят по видеозвонку в приложении FaceTime:

«Это практически то же самое, что звонок по Skype, но у FaceTime чуть лучше условия для снимков экрана». 

Что очень удобно, так это то, что видеозвонок может быть с моделью из любой страны. Например, Анастасия (модель на фото ниже) живёт в Лондоне.

ФОТО: Дарья Митина

«И мне ещё писали девчонки из Германии, Испании, где карантинные меры суровее. Я думаю, это важно, что именно в условиях карантина это актуализировалось. Это творчество, но бесконтактное», – отмечает Дарья.

Как всё происходит? Фотограф созванивается с моделью, каждый находится у себя дома. Модель фиксирует телефон на подставке или просит кого-то дома подержать его. Далее модель позирует, а Даша помогает с выбором поз. За время фотосессии меняются ракурсы, локации и образы. 

Что отметила Даша после первой фотосессии: 

  • Плохое соединение чревато пиксельным изображением. Несмотря на то, что на исходники это не повлияет, это повлияет на видение фотографом модели.
  • Модели нужно объяснить не только «как встать», но и с какого ракурса вы видите кадр - именно ей придется двигать «камеру», через которую вы будете делать снимок. 
  • Один из главных плюсов для модели дома - смена нарядов, а все аксессуары всегда под рукой.
  • Умение модели себя накрасить и причесать, а также красивое и убранное жилое пространство или его кусочек - это залог успеха.
  • Продумать подставку для телефона модели нужно ещё до звонка. Наличие штатива в доме - плюс. 

Ещё подробнее о выводах после первой фотосессии - в посте Дарьи в Instagram (кликайте на публикацию):

А ведь действительно! Такая фотосессия поможет улучшить настроение любому, кто сейчас находится на карантине или в самоизоляции. 

ФОТО: Дарья Митина

ФОТО: Дарья Митина

Галерея: Фотосессии по видеосвязи 

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