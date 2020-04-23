Секс во время чумы: как изменилась индустрия «18+» с приходом коронавируса

В Европе и США большинство борделей и стриптиз-клубов закрылись сразу же, самые смелые работали нелегально, пока их не прикрыли. Кое-где в Германии недавно накрыли подпольный эпицентр удовольствий, где дамы принимали клиентов в масках и с санитайзерами.

Настоящий расцвет переживает в эпоху CoVID-19 индустрия вебкама для взрослых. Причем как с точки зрения увеличения зрительской аудитории, так и с точки зрения прихода в бизнес новых моделей. Повлиял ли карантин на этот сегмент, в эксклюзивном комментарии Super рассказали представители крупнейшего портала BongaCams, который находится на 34-м месте в списке самых популярных сайтов в мире (по данным Alexa Global Rank).

«С начала марта посещаемость очень выросла. Мы рады, что у нас есть возможность скрасить людям период карантина.

Клиенты, которые давно не пользовались сайтом, сейчас тоже возвращаются. Видим увеличение числа новых моделей. В условиях карантина многие лишены источников дохода, поэтому начинают обращаться к сфере вебкама. Здорово, что мы можем предложить девушкам отличный заработок. Сейчас многие работают парами, их стало значительно больше».

Еще одна стезя, которая в период глобального кризиса переживает небывалый подъем — порно. И если раньше это слово было практически ругательным, то теперь вряд ли кто-то посмотрит на вас косо за премиум-аккаунт на PornHub. По данным сотрудников сайта, который в период эпидемии хайпит как только может — и бесплатные промокоды раздает, и за качественное домашнее видео доплачивает, — в последние недели сервера трещат по швам.

Помимо наплыва аудитории (около 20% новых пользователей) на обычные разделы порносайтов пользователи активно ищут ролики «18+», так или иначе связанных с коронавирусом, — если очень постараться, можно даже найти видео типа «жесткое наказание за нарушение карантина». В Сети даже появилось название такому феномену — ковид-порно.

Как считают психологи, популярность онлайн-площадок для взрослых в период пандемии обусловлена не только тем, что людям нужны положительные эмоции и возможность отвлечься от потока тревожных новостей. Еще одна причина — чисто психологическая — желание побороть страх.

Сами звезды «большого» порно и известные вебкам-модели по всему миру тоже не сидят без дела: выходя из Сети, они превращаются в общественных деятелей и благотворителей. Так, известная в прошлом звезда Disney и актриса обычных фильмов, а ныне звезда порно Мейтленд Уорд продает свои интимные видео всем желающим, а вырученные от эксклюзивной порнухи деньги жертвует на борьбу с коронавирусом. Также поступают многие ее коллеги, которые на донаты и прибыль от продажи контента «18+» спасают мир от пандемии.